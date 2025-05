Ludzie... tu nie o dobrodusznosc unijnych urzednikow chodzi.

Ogolnie nazwane wall street chce kupic nordstream 2 i kontrolowac ruski gaz do europy. Trump wali w europe clami wiec europa co jakis czas a to zapowie podatek dla gugla, aws czy microsoftu a to zablokuje NS2, to sa tylko takie przepychanki. Jak niemcy dostana co chca to zaraz odpuszczaja wszystko zcym tak mocno straszyli. TO JEST TYLKO GRA.