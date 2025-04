Dla mnie to tylko potwierdza, że Chiny Mają wpływ na zielony wał, sypią kasą. Wiem że to szurskie wizje, ale nie oszukujmy się zielony wał dla Chin to jak zbawienie i łaska boska w jednym. Jesteśmy zalewani produktami z Chin w zastraszającym tempie. Najgłośniejszy jest rynek motoryzacyjny ale również rynek energetyczny, zabawek, elektroniki dług by wymieniać.