Jak można w ogóle ufać takiemu softowi, który po pierwsze utrudnia używanie poza telefonem (telefon to szpieg nawet jak masz nokia 3310, można cię znaleźć z dokładnością do kilkudziesięciu metrów), tj. można ale trzeba wiedzieć jak; po drugie wymaga podania nr telefonu; po trzecie jest oprogramowaniem zamknięty-źródłowym w play store? Przecież to są jaja. I to samo signal może w mniejszym stopniu.