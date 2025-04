Papier przyjmie wszystko. Jeszcze dziś możecie wysłać do prokuratury zawiadomienie, że wczorajszej nocy porwali was kosmaci kosmici i prokuratura ma obowiązek zawiadomienie przyjąć. Takie jest prawo. Większość ludzi jednak nadal o tym nie wie choć te regulacje są stare. W związku z ową niewiedzą media mogą żerować, a politycy bezkarnie obrzucać błotem. Media mają sensację bo jest zawiadomienie, a przeciwnicy używają zawiadomienia do szkalowania i nic im za to nie grozi bo Pokaż całość