Nie moje klimaty ale szanuję bardzo za ilość pracy i ładnie to wszystko posklejane. Do czego moje niewprawne ucho ma "ale" - akcent. Wyraźnie słychać, że ten angielski to Twój drugi bądź i trzeci język. I brzmi troszkę eurowizyjnie. Niemniej brawo za spełnianie swoich marzeń. Kibicuję.