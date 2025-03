OP chyba nie wie jak przebiega proces legislacyjny xD Jak ustawa wiatrakowa "przechodzi po cichutku" skoro w artykule jak byk jest napisane, że dopiero została przyjęta przez rząd? I dopiero teraz, jako projekt rządowy, trafi do Sejmu, gdzie będzie musiał przejść 3 czytania, posiedzenia komisji, konsultacje społeczne, odbędzie się nad nią debata, po czym - jeśli na którymś z tych etapów nie zostanie odrzucona - trafi do Senatu, a potem do prezydenta. Pokaż całość