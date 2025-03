Kurcze, to rząd PiS przepchał dopłaty, a obiecany serwis cen transakcyjnych muszą robić podatnicy, którzy te dopłaty sfinansowali? No dobra, to nie jest portal cen transakcyjnych, bo ten by było łatwiej zrobić, skoro rząd ma już dane w aktach.



Czyżby jednak w dopłatach nie chodziło o wsparcie rynku, a jedynie wyższe marże dla kolegów deweloperów? Czy Waldemar Buda i Tomasz Narkun nas okłamali?