Jak to mówił jeden z najlepszych inwestorów wszechczasów:

"Show me the incentives and I'll show you the outcome”



i np.

jeśli u nas są horrendalne podatki=cena na fajki to chyba oczywiste, ze będą przemycali

jeśli u nas wykończyli przemysł futrzarski to chyba oczywiste, że będą te produkty sprowadzali ze wschodu Pokaż całość