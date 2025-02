Co z drugiemu z tych „alienowanych ojców roku” człowiek by nawet kota czy psa na weekend nie zostawił XD bo to luje i cwele ale potem walczą nagle zaciekle bo alimenty bolą. Wiadomo to sędzia się uwziął i myli w ogóle to nie zna prawa,życia,psychologii dał się cuck omotać czy kupić szmacie, ale operator wózka widłowego go przejrzał xd