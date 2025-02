Molestowanie seksualne nie jest śmieszne samo w sobie.

Śmieszne jest to, co niektórzy próbują kwalifikować jako molestowanie. Statystyka, że 60% Polek była molestowana (zdaniem L’Oréal 84%) również może budzić uśmiech politowania. Podobnie jest z gwałtami.



Najgorsze w tym wszystkim jest, że najbardziej cierpią prawdziwe ofiary. Zrównuje się cierpienie zgwałconej kobiety, lub takiej, której jakiś zjeb w pracy wsadził rękę do majtek, do "cierpienia" wariatki, której jakiś koleś w pracy powiedział, że wygląda Pokaż całość