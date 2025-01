To nierealne. Progi do zabronienia partii w Niemczech są bardzo wysokie. Dla przykładu, partia "Die Rechte", założona przez Ursulę Haverbeck, żonę byłego SS-Manna, która kilkukrotnie siedziała w więzieniu za negowanie holocaustu (co w Niemczech jest nielegalne) i latami próbowała udowodnić, że Holocaust w ogóle nie zaszedł. Cała partia opierała się na tej narracji, oprócz tego gloryfikowała nazistów (jeden z jej członków nawet zapuścił sobie wąsik i fryzurę Hitlera).



Partia ta, pomimo ewidentnego Pokaż całość