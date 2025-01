Wychodzi po raz kolejne prawackie dwójmyślenie. Tak to n----------y w programie jakie to Niemce złe, ale pieniądze z reklam od NIEMIECKIEGO Lidla to były cacy xD No to jak teraz wjadą z akcją antyLidl tak jak zrobili kilka miesięcy temu z Ikea to żaden normalny reklamodawca się tam więcej nie pojawi bo zasady rynku są takie że nikt nie zaryzykuje swojej obecności tam jak za kilka miesięcy się okaże że będą na Pokaż całość