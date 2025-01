Kiedy pojawił się jako kandydat to pisano że to taka zmyłka i naprawdę będzie startował ktoś inny. Niby mało prawdopodobne ale gdyby teraz zastąpił go np. Siewiera to Trzaskowski i KO miałyby poważny problem. Wystrzelali się na nawrockiego a na Siewierę nie ma ostrej amunicji. No i w drugiej turze mogliby go poprzeć zwolennicy PSL bo Kosiniak-Kamysz nie raz dobrze o nim mówił.