Ani mnie grzeje, ani ziębi Trump, ale trzeba przyznać że jego powrót do Białego Domu jest epicki. 4 lata szukania na niego haków, cała machina medialna przeciwko niemu, blokowanie kont na Twitterze, zamach w którym 2 cm dzieliło go od śmierci...

Do tego 78 lat, miliarder, mógł sobie już wszystko odpuścić, jednak się nie poddał. MAGA.