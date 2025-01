Pracuję w branży energii odnawialnej, i dla wyjaśnienia. To nie jest pierwsza duńska aukcja, w której nie pojawiły się oferty. Podobna sytuacja była w 2024 roku. Chętni byli, lecz Dania zaproponowała okropnie wyśrubowane warunki do przystąpienia do aukcji oraz słaby model finansowania budowanych projektów.



W tym samym czasie podobne oferty wystawiły chociażby Niemcy czy Niderlandy. Duzi gracze na rynku woleli więc zainwestować swoje środki w projekty na które nałożone jest mniejsze ryzyko.