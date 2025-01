Cóż co do Bydgoszczy, to policja praktycznie z niczym sobie już nie radzi. Codzienne nocne nielegalne wyścigi, śmiganie powyżej setki przy radiowozach i komendzie i oni nic sobie z tego nie robią. Przy siedzibie pogotowia chemicznego zbierają się dosłowne gangusy w bmw w drodze do puszczy. Bydgoszcz powraca do stanu sprzed 2 dekad ¯\(ツ)/¯