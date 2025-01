To nie są mrzonki. To się dzieje naprawdę. W parlamencie Grenlandii absolutną większość mają partie niepodległościowe. Premier Grenlandii wyraźnie dał do zrozumienia, że będzie dążył do referendum niepodległościowego. Sondaże pokazują, że 2/3 Grenlandczyków jest za niepodległością.

Do tej pory niepodległość jawiła się jako ekonomiczne s---------o ze względu na transfery, które napływały z Kopenhagi (kilkaset milionów dolarów rocznie, przy kilkudziesięciu tysiącach mieszkańców Grenlandii). Trump łatwo "przebije" Duńczyków ofertą finansową.

Niepodległość Grenlandii może nastąpić Pokaż całość