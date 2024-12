Koszty wynagrodzeń wystrzeliły w kosmos, do tego absurdalne koszty energii elektrycznej i ogrzewania. Socjale spowodowały, że ludziom nie chce się pracować.Polska przestała być atrakcyjnym rynkiem dla montowni AGD, które przeniosą produkcję do tańszych destynacji.

Kaczyński i PiS zafundował nam biedę, ale do jego wyborców to nigdy nie dotrze, bo w swojej niewiedzy, przypiszą winę rudemu z Gdańska.

Sterowanie wynagrodzeniem minimalnym daje przez chwilę ułudę "zamożności", ale rynek to dość szybko skoryguje.

