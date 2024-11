Mężczyzna mówił roztrzęsionym głosem, że jego partnerka zatłukła pięknego cocker-spaniela kijem od szczotki i wrzuciła do pieca. Bydgoscy policjanci nie dowierzali. Okazało się, że to czubek góry lodowej.



Prokuratura Rejonowa Bydgoszcz-Południe zakończyła śledztwo w sprawie Weroniki K. To 23-letnia obywatelka Ukrainy, która od rozpoczęcia wojny mieszka pod Bydgoszczą. Kobieta jest w celi od wiosny 2024 roku, po tym jak zatrzymali ją policjanci z komisariatu Wyżyny.



Funkcjonariusze interweniowali w jednym z domów na terenie Nowej