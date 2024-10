mamy raport Millera, mamy raport NIAR(AMERYKAŃSKIEJ INSTYTUCJI jak to Maciarenko lubił podkreślać) który potwierdza, że to był wypadek, mamy 8 lat prób podważania raportu Millera zakończone klęską i kompromitacją



czas zamknąć sprawę



jeżeli ktoś jeszcze twierdzi, że to był zamach albo "nie wiemy co się wydarzyło"(pozdrowienia dla "obiektywnego" redaktora Mazurka) to robi to na z przesłanek czysto politycznych