Pokaż całość

Dżemdobry, jestę neuropkę i już tłumaczę:1. W Szwecji gwałty inaczej się liczą i nawet jak ktoś krzywo na kobietę spojrzy to już się liczy do statystyk jako pięć gwałtów.2. W Anglii tak naprawdę jest mniej gwałtów, bo oni mają system imperialny a nie metryczny, tak więc każde nasze 2.5 centymetra gwałtu liczy się jak ich 1 cal gwałtu, więc należy podzielić przez 17.3. W Norwegii w ogóle nie ma gwałtów, ale kto by tam rozumiał po norwesku, i jak się ktoś na komendzie awanturuje to liczą to