K---a jakie p---------e, sadze ze Olenka to wymysl dziennikarzy na potrzeby artykulu.



Na poczatku lat 2001 przyjechala do DE masa wysoko wykfalifikowanych polskich informytykow - dostawalismy zielona karte i prawo pracy. Nasze dzieciaki poszly do niemieckiego przedszkola lub szkoly. Poszly z zerowa znajomoscia jezyka.



Wpadly w normalny tryb integracji, poza nauka jezyka miedzy rowniesnikami, mialy niewielkie wspracie np. w kursach jezyka przed pojsciem do szkoly. To tyle, potem zaczely sie normalne lekcje, zadania domowe, odpytywanie itp itd.



Roznie Pokaż całość