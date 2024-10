Jak wiele musi się zmienić by nie zmieniło się nic. Partia Tisza jest prowadzona przez gościa który od lat działał w partii Fidesz. To tak jakby z PiSu wyszedł Błaszczak. Został liderem jakiejś mało znanej partyjki i zaczął krytykować karakana jednocześnie obiecując więcej tego samego ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° ) ノ ⌐ ■ - ■



"Ruch „Powstańcie Węgrzy”, który stara się skanalizować największe od lat protesty antyrządowe, wyrasta na drugą siłę w polityce węgierskiej. Jego lider – Péter Magyar – wystartuje w wyborach do Parlamentu Europejskiego z list dotychczas marginalnej partii TISZA. Według przeprowadzonego pod koniec kwietnia sondażu agencji Medián, który jest uznawany za najwiarygodniejszy, stała się ona najpopularniejszym ugrupowaniem opozycyjnym i może liczyć w wyborach na 24% głosów (Fidesz – na 46%). Po sukcesie kolejnych demonstracji w Budapeszcie 15 marca i 6 kwietnia (ta ostatnia zgromadziła co najmniej 50 tys. osób) Magyar próbuje budować poparcie także poza stolicą – 5 maja zorganizował kilkunastotysięczną manifestację w Debreczynie, który jest tradycyjnie matecznikiem Fideszu.



Magyar usiłuje promować siebie jako nową jakość w węgierskiej polityce i lidera protestów antyrządowych, których zapalnikiem było ujawnienie w lutym informacji o ułaskawieniu przez prezydent Katalin Novák osoby skazanej za tuszowanie pedofilii (zob. Węgry: rezygnacja prezydent Novák). W skandal była zamieszana również żona lidera ruchu „Powstańcie Węgrzy" – Judit Varga, która w latach 2019–2023 pełniła funkcję ministra sprawiedliwości. Choć jeszcze na początku roku 43-letni prawnik był szerzej nieznanym działaczem Fideszu, to po wybuchu afery zaczął ostro krytykować obóz władzy, w tym przede wszystkim Antala Rogána – wpływowego ministra w kancelarii premiera, będącego symbolem oligarchizacji i propagandy rządów tej partii. Magyar zarzucał jej zepchnięcie całej odpowiedzialności za lutowy skandal na Novák i Vargę. Zrezygnował ze sprawowanych funkcji w spółkach skarbu państwa i udzielił kilku głośnych wywiadów, w których jako człowiek z wewnątrz systemu demaskował nieprawidłowości w obozie władzy. Następnie ogłosił powołanie ruchu „Powstańcie Węgrzy" (nazwa nawiązuje do hasła węgierskiej rewolucji Wiosny Ludów z 1848 r.). W związku z tym, że nie zdążyłby zarejestrować go jako partii politycznej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego, zdecydował się na start z do tej pory marginalnego ugrupowania TISZA. Magyar nie zamierza jednak w przypadku wygranej przyjmować mandatu deputowanego