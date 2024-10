Pokaż całość

Nie można go zatrzymać, bo odpowiada za prawicową bańkę na wykopie. Ziomek przez ponad dekadę własnoręcznie kształtował umysły młodych za pieniądze podatników, to właśnie dzięki niemu każda partyjna kampania nienawiści była perfekcyjnie skoordynowana z treścią Głównej Wykopu, to dzięki niemu źródłem większości newsów na Głównej były portale należące do senatorów PiSu, spółki Srebrna i przyjaciół Morawieckiego, to dzięki niemu i Wiplerowi # konfederacja zsynchronizowała się medialnie z PiSem powtarzając wzajemnie swoją