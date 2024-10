Pokaż całość

Plan wdrożenia programu migracyjnego z 2001 roku który został opublikowany przez ONZ w dokumencie „Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?” (Migracja zastępcza: Czy jest to rozwiązanie dla kurczących się i starzejących populacji?) Dokument rozważa 6 scenariuszy wdrożenia programu migracji.„Replacement Migration: Is It a Solution to Declining and Ageing Populations?"1. Oryginalny link: (niestetyusunięty) https://www.un.org/esa/population/publications/ReplMigED/ExecSumnew.pdf