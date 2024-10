Dnia 28.07.2024 r. na placu zabaw na Warszawskich Bielanach przy ul. Kochanowskiego doszło do ataku agresywnej kobiety w średnim wieku na półtorarocznego chłopca. Chłopiec pod opieką mamy korzystał z huśtawki na osiedlowym placu zabaw. Podeszła do nich kobieta z dzieckiem, które również chciało skorzystać z huśtawki. Mama chłopczyka, który w tamtej chwili bujał się wyjaśniła, że potrzebuje czasu na przekonanie chłopca do skończenia huśtania i uspokojenie go ponieważ jest to chłopiec z niepełnosprawnością. Druga kobieta z niecierpliwością stała przy huśtawce. Nagle podeszła do huśtającego się chłopca, wyszarpała z huśtawki dziecko i rzuciła nim na piasek. Mama chłopczyka ruszyła mu na pomoc, natomiast agresywna kobieta oddaliła się z miejsca zdarzenia. Dwóch mężczyzn którzy byli świadkami zdarzenia udali się za agresorką ale ta wsiadła do taksówki i odjechała. Sprawa została niezwłocznie zgłoszona na policję. Dopiero dnia 14.10.2024 r. prokurator wyraził zgodę na opublikowanie wizerunku kobiety, która zaatakowała bezbronne, niepełnosprawne dziecko korzystające z huśtawki na placu zabaw. Prowadzone jest dochodzenie pod nadzorem Prokuratury Rejonowej. Poszukujemy kobiety ze zdjęcia aby odpowiedziała za swoje niedopuszczalne zachowanie. Swoimi czynami mogła wyrządzić krzywdę niewinnemu dziecku. Proszę o pomoc w identyfikacji osoby ze zdjęcia oraz udostępnianie informacji - może ktoś ją rozpozna.