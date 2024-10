Siemka! Dzisiaj zupełnym przypadkiem trafiłem na zrzutkę Pana Piotra. Nie znałem go wcześniej, ale jego historia bardzo mnie poruszyła, a to dosyć niespotykane, bo sądziłem, że 5 lat doświadczeń z różnych szpitali w całej Polsce (jako student kierunku lekarskiego) wystarczająco mnie „znieczuliło”, jednak ciężko mi przejść obojętnie wobec takiej determinacji do powrotu do zdrowia. Zamieniłem kilka słów z Panem Piotrem przez Facebooka, nie prosił mnie o udostępnienie zbiórki, jednak uznałem, że warto rozpowszechnić zbiórkę, szczególnie, że rehabilitacja jest niesamowicie ważna przy powrocie do zdrowia po udarze mózgu. Jest to moje pierwsze znalezisko, nie ukrywam, że liczę na tzw Wykopefekt, samemu wpłaciłem na zbiórkę, proszę Was również, choćby o symboliczną złotówkę, albo udostępnienie zbiórki w mediach społecznościowych. Za każde 100 wykopów dorzucam jeszcze 10zł od siebie, potwierdzenie przelewu wrzucę w listopadzie na Mikroblog.