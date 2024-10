Swoją drogą tak na podstawie video oszacowałem, ile mniej więcej trwała wypowiedź oskarżonego. Ok. 20 min. Czyli sąd ściąga gościa 600km i ten ma problem, by w ramach jednej rozprawy przedstawić oświadczenie trwające ok. 20 min? I to dodajmy przy normalnym mówieniu trwałoby pewnie to ok. 3x krócej, czyli powiedzmy 7 min., a tak długi czas wynika z dyktowania tego protokolantce. I to jest mega słabe! I ciekawe ile będzie jeszcze rozpraw Pokaż całość