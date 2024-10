Moja ciotka trzymała kiedyś na podwórku kilka kur które też właśnie były bez koguta, no i faktycznie kiedy już podrosły i zaczęły nieść jajka, to jedna z nich zrobiła się szczególnie wyrośnięta i miała dużo większy grzebień od pozostałych, nawet próbowała piać. Do tego ciągle dokuczała tej najsłabszej i ją dziobała. Chyba też jajek nie nosiła bo krótko później ciotka ją ukatrupiła na niedzielny obiadek.