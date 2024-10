A to przeprosiny wystarczają w takiej sytuacji? To w sumie całkiem korzystne dla żymian. N-------ć w co tam mają ochotę, a później przeprosić(opcjonalne). Jako Europa pokazujemy że jesteśmy miękkie faje które co najwyżej mogą kredą rysować i taki przekaz idzie na cały świat w tym do Rosji. Baza ONZ to powinna być czerwona linia i powinni odpowiadać ogniem na każdego kto próbuje ich zabić. Nieważne czy to bojownik hezbollahu czy żymianin z Pokaż całość