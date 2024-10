Z założenia nie odbieram telefonów których nie mam w książce telefonicznej, kilka dni temu jednak odebrałem, w słuchawce głos z akcentem "ukraińskim", zacząłem rozmowę po rosyjsku ( jakieś podstawy z podstawówki pamiętam), ona twardo do mnie po "Polsku", ja, że nie PANIMAJU, rozłączyła się. "Rasistka" - nie chciała gadać.

Minęło kilka dni i nikt nie dzwoni.....

Swoją drogą, puszczam dzieciom ( na siłę) od czasu do czasu "poszukiwaczy okazji" w celach edukacyjnych, syn odebrał taki telefon i wiedział jak się zachować, choć technika manipulacji z ich strony była na bardzo wysokim poziomie.

Dzwonili z firmy pożyczkowej i rzekomo ktoś wziął na niego kredyt, później sprawdziliśmy - taka firma istnieje, adres itp się zgadzał.

Przyznał, że gdyby nie moje uświadamianie to być może udało by się im go wkręcić.

Na każdą jego wątpliwość - mieli logiczne wytłumaczenie, nawet na to, że ma zastrzeżony pesel też mieli wytłumaczenie. Pokaż całość