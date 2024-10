Prosta sprawa, robimy się powoli late stage capitalism.

W latach 89-15 była u nas wolna amerykanka. Owszem układziki pozwały się dorabiać kaście, ale poza tym było na tyle dziko, że jak miałeś łeb na karku to scenariusz od pucybuta do milionera był u nas możliwy. Przede wszystkim przez to że rynek był niedojrzały, koszty pracy w porównaniu z zachodem niskie, a i całą firmę można było zbudować na trytytki. Angażując też niewielki kapitał umysłowy, można było dostać się do zawodów, które gwarantowały awans społeczny do klasy średniej.z



Po 2015 zaczęło się to zmieniać bo zaczęto wszystko zrównywać. Wyższe obciążenia dochodowe (polski ład). Zrównywanie od dołu (ekstremalna minimalna, 500+). Coraz trudniej było otworzyć biznes od 0, zatrudnić innych i się bogacić. Dobry wybór zawodowy też przestał byc już gwarantem spokojnego i dostatniego życia. W międzyczasie, przez politykę monetarną, odjechały ceny aktywów (nieruchomości), przy okazji nie zrobiono nic z ich opodatkowaniem.



Efekt? Jeśli urodziłeś się w rodzinie biednej, a nawet masz łeb na karku, to nie masz już jak dogonić bogatszych jak to było w latach 90-15. To raczej biedni tobie stąpają z roku na rok bardziej po piętach. Ja widzę to w mojej pracy, gdzie (z całkiem zacnych pensji) dostajemy po 5-10% podwyżek brutto (opodatkowane/oskładkowane po 50%+ brutto), a minimalna w analogicznym okresie rosła o 10-20%, nieruchomości podobnie. Pokaż całość