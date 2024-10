Dzisiaj na tapecie Palikot i ludzie, którzy stracili przez niego kasę. Ładnych parę lat temu była afera WGI, gdzie ludzie stracili 250 mln zł. Pan Rossati to reklamował.

Choć bardziej mnie bulwersuje to, że ten polityk platformy to były członek rady nadzorczej FOZZ-u.