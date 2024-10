Chętnie bym nie korzystał z allegro ale nie mam lepszej alternatywy jako konsument:

+ wyszukiwanie produktów => sklepów w internecie to mordęga

+ smartbox to super oferta 50zł za rok i przesyłki za darmo od 50zł czy jakoś tak + jeden darmowy zwrot

+ nie muszę się nigdzie rejestrować bo mam już jedno konto allegro

+ historia zamówień/reklamacji/gwarancji pod ręka nie zaśmieca mi skrzynki pocztowej

+ jak do tej pory nie miałem problemów ze zwrotami/zgłaszaniem problemów