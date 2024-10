Już kiedyś to mówiłem znajomemu, że "polskie" "elity" są niesamowite pod tym względem. Wystarczy, że ktoś z koterii nagra coś co przytakuje ich spojrzeniu na świat i utwierdza w przekonaniu, że są dobrzy, mądrzy i światli, by popierdywali z zachwytu. Pal sześć, że film jest słaby pod każdym możliwym względem. Fabularnie, aktorsko, warsztatowo czy w ogóle...