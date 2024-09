Owszem, gdy czytam tego typu artykuły budzi się złość skierowana do matek, Karyn, wszelkiej maści manipulujących pipek itd ale...

....Jezu co za p--------z z tego ziomka! Dowiedział się, że się puściła i zaszła w ciążę i z nią został? I potem jeszcze raz? Owszem, prawo do zmian ale ten typ tez tak trochę nie koniecznie normalny jest. Argument, że chciał ratować rodzinę do mnie kompletnie nie przemawia. JAKĄ RODZINĘ ON CHCIAŁ RATOWAĆ?! Pokaż całość