Zum Teufel! Was ist los? Co sie tam dzieje Polaken? Kannst du nicht normal sein? Każden dzień my słyszeć in Deutschland, że coś się tam in Polska źle robi! Każden enzle Tag! My już się tu niepokoic. Czy sąsiady können kein normales Land aufbauen? Das ist eine Pathologie, kein Land! Nie umieją Polaken? Co z Polaken nie tak jest cały czas? Co jutro ja in den Nachrichten aus Polen usłyszeć będę? Morderstwo? Pokaż całość