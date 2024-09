Dodałem tam kiedyś okazję, że w jednym sklepie w Poznaniu sprzedają bardzo popularny model telefonu około 400 zł taniej niż wszędzie indziej (sam kupiłem) i oznaczyłem jako okazję "lokalną", bo po to to jest, to mi usunęli okazję a moderator mi napisał wiadomość, że to okazja ZBYT LOKALNA xD Tego samego dnia wisiała sobie okazja, że we Wrocławiu na jakimś moście rozdają za darmo jakiś mini puszki coli i to już nie Pokaż całość