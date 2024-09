Już tłumacze o co chodzi. Niemiecki, Austriacki i Szwajcarski system emerytalny opiera się częściowo o wartość nieruchomości. Emeryt dobrowolnie może włączyć swoja nieruchomość i działa to na zasadzie odwróconej hipoteki. Aby oszacować wartość dodatkowego świadczenia, potrzebna jest wycena takiej nieruchomości. W przypadku braku popytu na wynajem nieruchomości ich ceny zaczynają spadać, a w przypadku wyludniania się pewnych obszarów nieruchomości stoją puste, co już dużo drastyczniej obniża ich wartość i wartość świadczenia. Reasumując... Pokaż całość