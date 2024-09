Obowiązek obrony ojczyzny, jak stanowi art. 85 ust. 1 Konstytucji RP, dotyczy każdego obywatela, jednakże realizacja tego obowiązku musi respektować prawa człowieka.

Mamy do czynienia z sytuacją, w której "społeczeństwo" "reprezentowane" przez władze państwowe ma prawo uczynić faktycznych niewolników z arbitralnie obranej grupy obywateli (wyróżniającej się posiadaniem na wysokości krocza wydłużonej częścią ciała oraz, co mniej istotne, określonym wiekiem). "Dowództwo" wojskowe nie ma obowiązku uwzględniania faktycznej wydolności fizycznej i psychicznej "poborowych" przy delegowaniu im zadań, a zakres obowiązków jakie można narzucić tej grupie obejmuje udział w dowolnie ryzykownych działaniach militarnych, gdzie z jednej strony możliwe będzie poniesienie śmierci, trwałe kalectwo, a z drugiej konieczne zdawanie śmierci innym ludziom, a wszystko to pod rygorem wieloletniego więzienia. Stan „poboru” może trwać bezterminowo, a za okres służby nie przysługuje żadne "szczególne" wynagrodzenie (względem pozostałych obywateli), za odniesione rany można ewentualnie dostać order i rentę na poziomie minimalnej (albo i nie).I oczywiście nic w tym całym procederze nie stoi w sprzeczności z "prawami człowieka", a jedyne, do czego w ich kwestii ma RPO wątpliwości, to to, czy można się od powołania odwołać do jakiegoś "sądu".