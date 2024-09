Nie no Berkowicz po przegraniu miejsca w europarlamencie NAPRAWDĘ poczuł się dotknięty i chyba czuje się troche zmarginalizowany bo bez przerwy przyczepia się do Tuska. To w pełni normalne, że jakiś polityk może się z nim nie zgadzać i krytykować, ale facet każdą, nawet najmniej istotny tweet premiera komentuję w przewrotny sposób. Potrafi gratulacje Tuska wobec piłkarzy zmienić na "a czemu ukradłeś OFE". Facet się zmienił w trolla niskich lotów, nawet pisowcy, Pokaż całość