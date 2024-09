To jest świetna wiadomość do porannej kawy.

Ukraina robi jedną szalenie ważną rzecz, rozkręca produkcję własnej amunicji, pociski, drony, rakiety dalekiego zasięgu itd. Wtedy nie musi już pytać nikogo czy może r------ć skład amunicji kilkaset km w głębi Rosji. Poza tym zawsze lepiej żeby Ukraina produkowała ammo na miejscu bo to daje pracę Ukraińcom, rozwój technologii, skraca szlak zaopatrzenia.