Tutaj to jest skrajny przypadek głupoty rowerzysty, ale np wciąż wiele rowerzystów uważa, że ma pierwszeństwo na pasach czerwonych. Co chwilę mi machają łapami jak ich nie przepuszczam a gamonie nie mają racji, że to oni muszą auto przepuścić... xD Przydałaby się jakaś kampania, żeby w końcu pedalarzy uświadomić jak powinni poruszać się po drogach...