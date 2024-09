Ładnie. Według doniesień, Korea Północna w ramach programu "wadliwa amunicja w zamian za frytki i hamburgera dla jedynego północnokoreańskiego grubasa" przekazała kacapom 6700 kontenerów z amunicją. Kontener morski może ważyć ok. 30 ton - ja wiem że to komuchy i nie przejmują się limitami ani bezpieczeństwem. Ale nawet przyjmując ten limit - daje to 201 000 ton amunicji.



Zniszczenie 1% to wbrew pozorom bardzo dobry wynik - musieli przecież za to jakoś Pokaż całość