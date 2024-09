Muhammad Ali udzielił w stacji BBC w 1971 roku bardzo kontrowersyjnego wywiadu (nawet jak na tamte czasy) o tym, co myśli na temat integracji międzyrasowej i mieszanych związkach. Wystarczyło 5 dekad, by przekonać współczesne Europejki, by z tego co było wówczas wstydem, stało się powodem do dumy...