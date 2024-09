"Prokuratura warszawska mówi, że dawno się z czymś takim nie spotkała". Bo na codzien patusy ogrywaja policje czy prokurature na trzezwo, tak ze ci pewnie w wiekszosci przypadkow nawet nie wiedza o ich istnieniu. Tu akurat trafili sie najeb...ni w sztok kretyni, mase do tego glupich ruchow zrobili, to ich latwo dojada mam jednak nadszieje (tylko jeszcze tego co sie urwal musza namierzyc). Przeciez to wyglada na podrecznikowo prosta sprawe z punktu Pokaż całość