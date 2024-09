Przedstawiciele partii zielonych nie mają łatwego życia.

Przeciez podobne postulaty (za ludżmi, którzy nie chcieli u siebie zbiorników) mieli posłowie praktycznie kaŻdej partii, od PO, PIS i podejrzewam że Konfa tez by się w-----a, bo ona to już ogólnie jest za tym by budowac się jak popadnie a zmiany klimatyczne to p---------------o