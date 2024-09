Już widać komentarze jakbyśmy mieli tylko trzy helikoptery na krzyż i błagali Czechów o pomoc. Po pierwsze - to normalne w cywilizowanym świecie, że sąsiadowi dotkniętemu klęska żywiołową oferuje się pomoc. Po drugie - żaden cywilizowany kraj, nawet jak będzie miał swoich helikopterów milion nie powie krajowi, który oferuje choćby jeden, żeby go sobie wsadził głęboko w d...



Dlaczego? Bo tak to w cywilizowanym świecie działało, działa i miejmy nadzieję że zawsze