Pokaż całość

Ukraina sama walczy z 4 reżimami totalitarnymi: Rosja, Chiny, Iran i Korea Pln. Do tego przez 6 miesięcy dziwki Putina z Kongresie razem z dziwką #1 Trumpem blokowali pomoc, zabrakło pocisków i dzięki temu kacapstwo ruszyło do przodu. Awdijiwka nigdy by nie padła gdyby mieli pociski.Mimo tego Ukraina sama odblokowała korytarz zbożowy, zniszczyli 1/3 floty czarnomorskiej, uderzają w magazyny paliw i rafinerie w głębi Rosji, są w stanie