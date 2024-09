A dlaczego mieli by nie dostać mandatu? Mnie jak zatrzyma policja za utrudniane innym życia to też mogę tłumaczyć się ze robie to dla większego dobra? Niech walą gnojem i szambem od rana do wieczora pod domem Tuska albo Kołodziejczaka ale dajcie innym ludziom żyć. To też tyczy się tych ekodebili.